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ليبيا.. الجيش يسقط "درون" خامسة للوفاق

المصدر: العربية.نت - منية غانمي
عناصر من الجيش الليبي (أرشيفية)
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أسقط الجيش الليبي، فجر الثلاثاء، طائرة بدون طيار تابعة لحكومة الوفاق، كانت تستعد لقصف مواقعه بالصواريخ في محيط منطقة الجفرة.

الطائرة التي تم إسقاطها الطائرة التي تم إسقاطها

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش، في بيان، إن الطائرة التي أسقطت، انطلقت من قاعدة مصراتة الجوية وكانت تحمل على متنها صواريخ حرارية، إلا أن مضادات الجيش قامت بالتصدي لها قبل إطلاق أي صاروخ على مواقعه.

الطائرة التي تم إسقاطها الطائرة التي تم إسقاطها

يشار إلى أن هذه الطائرة الخامسة التي يسقطها الجيش الليبي منذ بدء العملية العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس في الرابع من نيسان/إبريل الماضي، والثانية في أقل من أسبوع، بعد إسقاطه لطائرة حربية تابعة للوفاق، والقبض على قائدها الأجنبي، عندما كانت تستعد لشن غارة جوية على مواقع للجيش في منطقة الهيرة جنوب طرابلس.

وكان المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، قد كشف، الأحد، أن ميليشيات حكومة الوفاق بدأت تستخدم طائرات بدون طيار في قصف قوات الجيش.

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