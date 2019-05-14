لودريان: ماكرون يود الاجتماع مع حفتر للحث على وقف النار

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يريد الاجتماع مع خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي للحث على وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام.

وكان ماكرون قد دعا الأسبوع الماضي إلى وقف لإطلاق النار في المعركة الدائرة منذ شهر للسيطرة على العاصمة طرابلس بعد لقائه مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وتدعم الدول الأوروبية مثل فرنسا حفتر لمحاربة المتشددين في بلد يعاني من الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وقال لو دريان إن "الوضع في ليبيا مقلق للغاية لأن خارطة الطريق التي اقترحتها الأمم المتحدة على الطرفين، والتي وصلت تقريبا إلى نتيجة إيجابية.. فشلت اليوم من جانب بسبب مبادرة حفتر وعدم مبادرة السراج.

"لهذا السبب يريد الرئيس لقاء الطرفين لدعم مبادرة الأمم المتحدة".

ولم يتسن لمصدر دبلوماسي فرنسي تأكيد موعد عقد الاجتماع، أو ما إذا كان غرض باريس الجمع بين الرجلين مثلما فعلت مرتين من قبل.

ولم ترد الرئاسة الفرنسية.