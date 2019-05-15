الجزائر:الجيش يكشف مخبأ إرهابيا به ذخيرة حربية بتمنراست

كشفت قوات الجيش الجزائري مخبأ إرهابياً يحتوي كميات من الذخيرة الحربية بمحافظة تمنراست أقصى جنوب الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع أن مفرزة للجیش الجزائري تمكنت، أمس الثلاثاء، إثر دورية بحث وتفتیش قرب الشريط الحدودي بتمنراست، من كشف مخبأ للذخیرة يحتوي على 95 قذيفة عیار 107 ملم و77 قنبلة FLG و10 قذائف ھاون عیار 82 ملم و03 صمامات تفجیر للھاون 120 ملم.

من جھة أخرى وبالناحیة العسكرية الثانیة، تمكنت وحدة لحراس السواحل، إثر عملیة بحث وإنقاذ على بعد میل (01 (بحري شمال رأس كاربون بأرزيو، ولاية وھران، من إنقاذ ومساعدة صیادين (02 (مفقودين في البحر منذ تاريخ 12 مايو الجاري، والمعنیین في حالة صحیة جیدة.