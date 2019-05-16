الجزائر.. المحكمة العسكرية بالبليدة تستدعي الطيب بلعيز

استدعت المحكمة العسكرية الجزائرية رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز كشاهد، حسب ما أوردته صحيفة البلاد الجزائرية.

وأفاد المصدر ذاته بأن الطیب بلعیز يمثل أمام المحكمة العسكرية بالبليدة كشاھد في قضية شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات، الجنرالين عثمان طرطاق ومحمد مدين.

والطيب بلعيز هو أحد الباءات التي طالب حراك الشارع بتنحيتها وأحد الأصدقاء المقربين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاريه، وقد شغل منصب رئيس المجلس الدستوري مرتين، فضلا عن حمله عدة حقائب وزارية على غرار وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التشغيل والتضامن الوطني.

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ويعد المجلس الدستوري بالجزائر، أعلى هيئة للقضاء في البلاد، إذ بالإضافة إلى صلاحياته في مجال مراقبة احترام الدستور، يسهر المجلس على صحّة عمليات الاستفتاء ويراقب الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما يعلن النتائج النهائية، إضافة إلى أن صلاحية البتّ في القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة تعود إليه.

يذكر أن قاضي التحقیق لدى المحكمة العسكرية بالبلیدة قد أصدر يوم 5 مايو الجاري أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعید بوتفلیقة الحبس المؤقت بتھمتي المساس بسلطة الجیش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، حسب ما أفاد به وقتھا بیان لمجلس الاستئناف العسكري بالبلیدة.

وكانت المحكمة العسكرية للبليدة، قد استدعت قبل يومين الجنرال المتقاعد، خالد نزار، للاستماع إليه كشاهد في القضية ذاتها.