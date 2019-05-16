الرئاسة الفرنسية: ماكرون يجتمع مع حفتر الأسبوع المقبل

قال مصدر في الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجتمع مع خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في باريس الأسبوع المقبل لبحث استئناف محادثات السلام في البلاد.

ودعا ماكرون الأسبوع الماضي إلى وقف إطلاق النار في معركة مستمرة منذ شهر لانتزاع السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وذلك بعد أن اجتمع مع رئيس الوزراء الليبي فائز السراج.

وقال المصدر لرويترز "سيناقشان الوضع في ليبيا وشروط العودة للحوار السياسي عقب زيارة السراج وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء".

والتقى رئيس حكومة الوفاق الوطني على التوالي رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي، صباح الثلاثاء، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين مساء الثلاثاء، ثم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في باريس.