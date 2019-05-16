المغرب.. جلسة ثانية لمحاكمة 24 متهماً بقتل سائحتين

تنعقد اليوم الخميس الجلسة الثانية لمحاكمة 24 متهماً، من بينهم مواطن أوروبي يحمل الجنسيتين السويسرية والإسبانية، على خلفية الجريمة الإرهابية لقتل سائحتين اسكندنافيتين، والتي وقعت في شهر ديسمبر 2018.

وتجري المحاكمة في مدينة سلا بالقرب من العاصمة المغربية الرباط، حيث يُحاكم المتهمون الـ24، وكلهم معتقلون.

موضوع يهمك قرر القضاء المغربي، الخميس، تأجيل محاكمة المتهمين fقتل السائحتين الاسكندنافيتين إلى جلسة 16 من شهر مايو الجاري.وبدأ... المغرب يقرر تأجيل محاكمة المتهمين بقتل السائحتين المغرب العربي

ويوجه القضاء المغربي للمتهمين عدة تهم، منها الإشادة بالإرهاب، والاعتداء المتعمد على حياة أشخاص، وتشكيل عصابة إرهابية.

هذا وسبق للمتهمين الرئيسيين في هذه الجريمة الإرهابية، أن بثوا مقاطع فيديو في ديسمبر 2019، اعترفوا فيها بجريمتهم، أي قتل السائحتين الاسكندنافيتين، كما أعلنوا عن ولائهم لتنظيم "داعش"، وتوعدوا المغاربة بمزيد من الهجمات.

وفي تصريحات سابقة لقناتي "العربية" و"الحدث"، طالب محامي عائلتي الضحيتين من المحكمة إصدار حكم الإعدام ضد المتهمين.

ووقعت الجريمة الإرهابية لقتل السائحتين في بلدة جبلية مغربية اسمها إمليل، في نقطة جغرافية بعيدة عن الأنظار، على طريق يؤدي إلى قمة جبل توبقال، في سلسلة جبال الأطلس الكبير في وسط البلاد.