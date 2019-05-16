العاهل المغربي يستنكر الأعمال الإرهابية ضد السعودية

أدان العاهل المغربي محمد السادس الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مؤخرا منشآت طاقة حيوية سعودية.

وفي رسالة بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، عبر العاهل المغربي عن إدانته الشديدة، "لهذه الأفعال البئيسة، التي تهدف المس بأمن واستقرار وطمأنينة السعودية".

وأضاف العاهل المغربي في رسالته إلى العاهل السعودي؛ "بقدر ما نشجب ونستنكر هذه الأفعال الإرهابية"، نؤكد تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما جدد العاهل المغربي محمد السادس تأكيده على الوقوف الدائم إلى جانب الرياض من أجل التصدي لكل التهديدات والاعتداءات، التي تستهدفها أيا كانت أشكالها ومبرراتها.

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية قد أعلن وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو، الثلاثاء.

وأوضح قائلاً: "ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض".

وأضاف: "باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين. وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات".