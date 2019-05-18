شاهد .. متظاهرون يقذفون شرطيا جزائريا من أعلى سيارة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، لمتظاهرين في الجزائر وهم يرمون شرطيا من فوق عربته ويدفعونه أرضا وسط المواطنين، خلال مظاهرة للمطالبة برحيل رموز النظام السابق، وذلك ردّا على استعماله الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم.

وبدا في الفيديو، المتظاهرون وهم يحاولون الصعود إلى سيّارة أمنية كانت رابضة في ساحة البريد المركزي بالعاصمة، قبل أن يتدخل الشرطي ويقوم بإطلاق الغاز المسيل للدموع في وجههم لمنعهم من الصعود، لكن يبدو أن ردة فعله واللجوء إلى استعمال القوّة لتفرقتهم أثارت حفيظتهم، ليتسلّق متظاهران عربته ويقومان بدفعه وإلقائه على الأرض، وسط صراخ وتصفيق الحاضرين.

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واختلفت ردود الأفعال إزاء المشهد، بين من دافع عن الشرطي واستنكر الاعتداء عليه وعلى سيارة الأمن، ومن رأى في تدخّله ضدّ المتظاهرين مبالغة وتصعيدا نحو العنف، واعتبر أن دفعه إلى الأرض يدخل في إطار الدفاع عن النفس.

ونزل مئات الآلاف من الجزائريين، بعد صلاة الجمعة، إلى الشوارع والساحات الكبرى بالعاصمة الجزائرية وأغلبية المدن الأخرى، وذلك للمطالبة برحيل رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة وبدولة مدنية، ورفض إجراء انتخابات الرئاسة في الرابع من يوليو القادم، وفقا لخارطة الطريق التي قدمتها السلطة.