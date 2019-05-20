بريطانيا: ننصح إيران بأن لا تقلل من شأن تحذيرات واشنطن

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، الاثنين، إذا تعرضت المصالح الأميركية لهجوم فإن أميركا سترد "وهذا أمر يجب أن يفكر فيه الإيرانيون بتمعن شديد".

وأضاف أن الرسالة لإيران هي "ألا تقلل من شأن نية الجانب الأميركي، وفي هذا الوضع أميركا لا تسعى لصراع".

وقال هانت للصحافيين في جنيف إن قادة الولايات المتحدة "لا يسعون للصراع، ولا يريدون الحرب مع إيران".

واعترف وزير الخارجية بالخطر الذي تشكله التوترات على الشرق الأوسط الكبير.

كما شدد على أن الحل طويل الأمد لهذه المشكلة هو أن تكف إيران عن أنشطة زعزعة الاستقرار التي تقوم بها في المنطقة.

وقال هانت: "نريد للموقف أن يهدأ لأن هذا جزء من العالم يمكن أن تدور فيه الأمور بطريقة خاطئة".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قال، الأحد، إذا أرادت إيران الحرب فهذه ستكون نهايتها رسمياً.

وحذر الرئيس الأميركي في تغريده على حسابه في "تويتر" النظام الإيراني من عواقب تهديدهم للولايات المتحدة، قائلاً "لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبداً".

من جانبه، انتقد وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، الرئيس ترمب على التغريدة التي كتبها، وغرد قائلاً إن ترمب "يحض" على "الإبادة الجماعية"، معتبراً أنها لن تنهي إيران.

وأضاف ظريف أن ترمب "يأمل في تحقيق ما فشل الإسكندر الأكبر وجنكيز خان والمعتدين الآخرين في القيام به".

موضوع يهمك أفاد موقع "واشنطن إغزامينير Washington Examiner" الأميركي أن الصاروخ الذي سقط بمحيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء... موقع أميركي: صاروخ المنطقة الخضراء يحمل بصمات إيران وميليشياتها العراق

وقال: "بقي الإيرانيون طيلة آلاف السنين بينما رحل المعتدون." واختتم تغريدته بوسم "لا تهدد الإيراني أبداً وجرب الاحترام - فهو أمر ناجح".

يأتي ذلك عقب وقوع انفجار مساء الأحد قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، إثر سقوط صاروخ كاتيوشا.

ويأتي الانفجار في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة، التي أجلت مؤخرا موظفين غير أساسيين من سفارتها في العراق، والتي تقع في المنطقة الخضراء.

كما يأتي الهجوم وسط تصاعد التوترات في الخليج العربي، بعدما أمر البيت الأبيض بإرسال سفن حربية ومدمرات إلى المنطقة في وقت سابق من الشهر لمواجهة تهديد غير محدد من إيران. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن الخطوة الأميركية جاءت على خلفية "تهديدات" مصدرها إيران و"ميليشيات عراقية تحت سلطة الحرس الثوري الإيراني".