طرابلس عطشى.. مسلحون يقطعون مياه العاصمة

قطع مسلحون خط إمدادات المياه الرئيسي إلى العاصمة الليبية طرابلس. وقالت الأمم المتحدة إن الحصار المائي جريمة حرب محتملة.

وقطعت مجموعة من المسلحين إحدى محطات المشروع، وهو شبكة خطوط لنقل المياه الجوفية من الصحراء القاحلة إلى كامل المدن الليبية. كما أجبر المسلحون الموظفين على إغلاق الخطوط في المحطة الواقعة على بعد 400 كيلومتر جنوب طرابلس.

وفي هجمات سابقة على خط الأنابيب، كان الأمر يستغرق ما يصل ليومين قبل أن يلاحظ السكان نقص المياه في المدينة الساحلية التي يقطنها 2.5 مليون نسمة.

وأودى القتال حول طرابلس بحياة 510 أشخاص على الأقل، وأجبر 75 ألفاً على مغادرة منازلهم، فيما تقطعت السبل بآلاف المهاجرين داخل مراكز الاحتجاز، وتعرضت بعض المناطق جنوب العاصمة لتدمير كامل.

كذلك أسفرت المعارك عن إغلاق المدارس وتشتت العائلات على جانبي خط الجبهة وانقطاع الكهرباء.