ليبيا.. اشتباكات عنيفة بين الوفاق والجيش الوطني بطرابلس

اندلعت اشتباكات عنيفة، الثلاثاء، بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني جنوب العاصمة طرابلس، حيث أحرزت قوات الوفاق تقدماً لبضعة كيلومترات، بحسب ما أفاد متحدث عسكري.

وقال مصطفى المجعي، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق في تصريح لفرانس برس الثلاثاء، إن "اشتباكات عنيفة اندلعت في محور منطقة صلاح الدين، بعدما حاولت مجموعات تابعة لقوات الجيش الوطني التقدم صوب مواقع تتمركز بها وحداتنا المسلحة، لكن تم صد الهجوم بنجاح".

وأشار المجعي إلى تحول عملية الصد إلى تقدم لبضعة كيلومترات، والسيطرة على أحد المعسكرات بالمنطقة والوصول إلى مقر عسكري آخر .

ونوه المتحدث بمساندة سلاح الجو لقوات حكومة الوفاق القوات البرية وتنفيذه ضربات استهدفت مقرا عسكريا تتواجد فيها دبابات وأسلحة ثقيلة للجيش الوطني.

ودارت المعركة الثلاثاء باستخدام جميع أصناف الأسلحة الثقيلة، بحسب مراسلي فرانس برس الذين كانوا في الخطوط الأمامية للمعركة.

وأطلق الجيش الوطني في الرابع من نيسان/ابريل هجوماً للسيطرة على طرابلس، لكن قوات حكومة الوفاق تمكنت من صد الهجوم وإيقاف تقدم قواته.

وتسببت المعارك في سقوط 510 قتلى وإصابة 2467 شخصا بجروح، بحسب ما أفاد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا الاثنين.

كما تسببت في نزوح نحو 75 ألف شخص من مناطق الاشتباكات، بحسب ما كشف عنه غسان سلامة، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء.

وحذر سلامة أمام مجلس الأمن من "حرب طويلة ودامية" في ليبيا، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف تدفق الأسلحة الذي يؤجج القتال.