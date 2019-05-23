سلامة: ليبيا تقدم على الانتحار وتبدد ثروتها النفطية

استنكر موفد الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، النزاع في هذا البلد معتبراً أنه "يقدم على الانتحار" ويبدد الثروة النفطية لتسديد كلفة الحرب.

وقال سلامة في مركز أبحاث مقره نيويورك في ساعة متأخرة، الأربعاء، إن ليبيا "مثال على التدخل الأجنبي اليوم في نزاعات محلية".

وأضاف أن "ما بين 6 و10 دول تتدخل بشكل دائم في المشكلة الليبية"، وتقوم بإدخال السلاح والمال وتقدم المشورة العسكرية لهذا البلد.

لكنه قال إن الليبيين ليسوا بحاجة لمساعدة من الخارج لتأجيج النزاع الذي يدمر بلدهم منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي في 2011.

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وأسف سلامة قائلاً: "الحقيقة هي أن ليبيا يمكنها أن تدفع ثمن انتحارها".

وقال سلامة أمام معهد السلام الدولي: "لطالما اعتبرت مواطنيّ في لبنان على قدر من الغباء حيث أقدموا على الانتحار بأموال أشخاص آخرين. أما الليبيون فأسوأ لأنهم يقدمون على الانتحار بمالهم". وشهد لبنان حربا أهلية مدمرة بين 1975 و1990 غذتها تنافسات إقليمية.

وشدد سلامة على أن ليبيا دولة غنية تنتج 1.2 مليون برميل من النفط يومياً. وشرح الموفد الدولي أن "هذا مبلغ طائل"، مضيفاً: "كما أن هناك مناجم ذهب وبلاتين.. الدولة غنية جدا لذا يمكن للنزاع أن يتوسع".

وحض مرة أخرى المجتمع الدولي على القيام "ليس فقط باحتواء هذا النزاع".

وقال: "علينا بذل الجهود من أجل وضع حد لهذا النزاع"، معبراً عن الأسف لغياب التوافق حول المسألة في مجلس الأمن.

وفشل مجلس الأمن الشهر الماضي في الاتفاق على مشروع قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المحادثات السياسية لإنهاء النزاع.