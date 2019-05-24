ليبيا.. إنقاذ 87 مهاجراً قبالة ساحل المتوسط

أكدت البحرية الليبية أنها أنقذت 87 مهاجراً كانوا في طريقهم إلى أوروبا، من بينهم 6 نساء وطفل، قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط، في أعقاب تسجيل مصور أصدرته مجموعة مساعدات ألمانية حول الكارثة.

وقال بيان البحرية، الصادر الجمعة، إن خفر السواحل الليبيين عثروا على قارب مطاطي غارق انهار قاعه الخميس، تاركاً معظم المهاجرين في الماء معلقين على ما تبقى من القارب وبراميل بلاستيكية.

وتم تسليم المهاجرين - العرب والأفارقة - إلى الشرطة الليبية بعد تلقي مساعدات إنسانية وطبية، وفق البيان.

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة سي ووتش الألمانية أن طائراتها صورت ثلاث عمليات إنقاذ من قبل خفر السواحل الليبيين الخميس.

وتعترض الجماعات الإنسانية على إعادة المهاجرين إلى ليبيا، التي ينعدم فيها القانون، مشيرة إلى تقارير عن سوء المعاملة والضرب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية.