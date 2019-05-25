الجزائر.. تعيينات جديدة على رأس شركات عمومية مهمة

قام رئيس الدولة الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، بسلسلة من التعيينات الجديدة على رأس شركات عمومية، وفقا لما أعلن عنه بيان رئاسة الجمهورية.

ففي قطاع الإعلام أنهى مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري لطفي شريط وعيّن بدلا منه سليم رباحي، وفق ما نقله التلفزيون العمومي، كما عين زينة عبد الرزاق رئيسا لسلطة الضبط السمعي البصري خلفا لزواوي بن حمادي الذي أنهيت مهامه.

إلى ذلك جرى تعيين حمايدية منير رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية للنشر والإشهار خلفا لجدو جازيه التي أنهيت مهامها، بعد أقل من شهر واحد على تعيين هذه الأخيرة في هذا المنصب.

وتم تعيين بولخراص شاهر رئيسا مديرا عاما لمجمع سونلغاز خلفا لمحمد عرقاب الذي تولى منصب وزير للطاقة في حكومة بدوي.

وجاءت هذه التعيينات فيما يتجه المجلس الدستوري لإعلان استحالة إجراء الرئاسيات المقرر عقدها تاريخ 04 يوليو المقبل.

وحسب مراسل العربية فإن المجلس الدستوري، لم يستقبل أي ملف يستوفي شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

يأتي هذا في الوقت الذي فضلت فيه أغلب التشكيلات السياسية، عدم خوض هذا الغمار الرئاسي، والذي يأتي في وقت تعيش فيه الجزائر حراكا سلميا، منذ 14 أسبوعا، يطالب في أسابيعه الأخيرة بتنحية جميع رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإلغاء الانتخابات لأن مسؤولية تنظيمها والإشراف عليها منوطة بمسؤولين محسوبين على بوتفليقة.