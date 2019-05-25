معارك عنيفة في طرابلس.. والجيش يتقدم

أعلن الجيش الليبي، اليوم السبت، أن قواته تتقدم على الأرض في محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، خاصة في محور طريق المطار الاستراتيجي، رغم مقاومة قوات حكومة الوفاق.

وقال بيان أوردته شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش، على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك إن "تقدمات اليوم كانت في كافة المحاور، وأهمها محور طريق مطار طرابلس الدولي، أين كبّدت قوات الجيش العدو العديد من الخسائر ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم، ولا يزال التقدم مستمرا".

وتدور معارك عنيفة، منذ فجر اليوم، بين قوات الجيش الليبي والمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، استعملت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة ولجأ فيها الجانبان إلى القصف الجوي، وذلك في عدة جبهات بالضاحية الجنوبية خصوصا طريق المطار وعين زارة.

في الأثناء يستعد أهالي طرابلس، مساء اليوم، للخروج في مسيرة، للمطالبة بطرد المليشيات والعصابات الإجرامية التي تحكم العاصمة، تمت التعبئة لها منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.