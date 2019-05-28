الجيش الجزائري يدعو لإجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت

دعا نائب وزير الدفاع الجزائري قائد أركان الجیش الشعبي الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، لإجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن.

وشدد قايد صالح في الیوم الثاني من زيارته إلى الناحیة العسكرية السادسة، على أن "السبیل الوحید لحل الأزمة التي تعیشھا بلادنا يكمن في تبني نھج الحوار الجاد والجدي والواقعي والبناء والمتبصر الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار".

وأردف الفريق قايد صالح أن "سیادة الحوار تعني استعداد الجمیع إلى الاستماع بل إلى الإصغاء بكل روية وهدوء إلى الجميع، والتزام الحلول المناسبة دون تأخیر".

وتابع رئیس أركان الجیش الشعبي الوطني أن "الشعب المخلص لوطنه والمدرك لأھمیة الإسراع لإيجاد حلول لا يريد تكرار تجارب مريرة سابقة، إنه لا ينسى بل لا يريد أن ينسى تلك الفترة الصعبة التي مر بھا خلال التسعینات".

الانتخابات تنتظر الدستوري والطلاب يرفضونها

في الأثناء وككل ثلاثاء منذ ثلاثة أشهر، خرج الیوم، الطلبة الجامعیون الجزائريون لتجديد موقفھم الثابت والمطالب بالاستجابة الفورية لكافة مطالب الشعب، مؤكدين مساندتھم للحراك الشعبي المطالب بالتغییر في المشهد السياسي ورحیل رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتأتي تظاهرات الطلاب بعد انتهاء فترة تقديم ملفات الترشح لانتخابات الرابع من يوليو التي ينتظر أن يفصل المجلس الدستوري في مصيرها بعد البت في ملفي مرشحين اثنين فقط.

وجدد الطلبة الذين لم تثنھم مشقة الصیام وارتفاع درجة الحرارة عن موقفھم الرافض لتنظیم الانتخابات الرئاسیة في الرابع من يوليو القادم، تحت إشراف رئیس الحكومة نور الدين بدوي ورئیس الدولة عبد القادر بن صالح، معتبرين أن تنظیم ھذا الموعد الانتخابي في ظل الأوضاع التي تعیشھا البلاد يعد بمثابة إعادة النظام القديم بوجوه جديدة.

وعرف محیط البريد المركزي صباح الیوم تعزيزات أمنیة قبل أن يبدأ الطلبة في التجمع من جديد للمرة الـ 14 منذ بداية الحراك الشعبي.