وفاة ناشط سياسي بالسجن تهز الجزائريين

هز نبأ وفاة الناشط السياسي والحقوقي الجزائري، كمال الدين فخار، اليوم الثلاثاء، بمستشفى "فرانس فانون" بالبليدة عقب أسابيع من الصراع مع المرض والاعتقال بتهم عديدة، مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حمّل عدد كبير من النشطاء المسؤولية للسلطات التي رفضت إطلاق سراحه.

ولقيت تصريحات محامي فخار، المدعو، صالح دبوز، تفاعلا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشف عن خبر الوفاة في فيديو نشره على صفحته، متهماً السلطات بالوقوف وراء تدهور صحة الناشط ثم التسبب بوفاته، بعدما سُجن فخار عدة مرات وحكم عليه عام 2015 بثمانية عشر شهراً نافذاً في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها مدينة غرداية.

وزير العدل أمام مساءلة

في السياق، دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان)، محمد أبي إسماعيل، في مساءلة كتابية، وزير العدل، إلى كشف ملابسات وفاة الناشط الحقوقي والسياسي كمال الدين فخار، وتحديد المسؤوليات.

وجاء في نص المراسلة "تُوفي صباح اليوم السياسي والمناضل الحقوقي، الدكتور كمال الدين فخار، رحمه الله بمستشفى البليدة وهو رهن الاعتقال، وكان محاميه قد وجه عدة تحذيرات بشأن تدهور حالته الصحية، كما ندد بالشروط المتصلة بظروف حبسه والتكفل الصحي به".

وطالب النائب وزير العدل بالإجابة على جملة من الأسئلة، تمحورت حول ضرورة كشف ملابسات الوفاة، ومن المسؤول أو المسؤولين عنها، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، كما تساءل البرلماني عن مصير السياسيات الحكومية السابقة المتصلة بإصلاح العدالة لاسيما مجال أنسنة المؤسسات العقابية.

في الأثناء وككل ثلاثاء منذ ثلاثة أشهر، خرج الیوم، الطلبة الجامعیون الجزائريون لتجديد موقفھم الثابت والمطالب بالاستجابة الفورية لكافة مطالب الشعب، مؤكدين مساندتھم للحراك الشعبي المطالب بالتغییر في المشهد السياسي ورحیل رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتأتي تظاهرات الطلاب بعد انتهاء فترة تقديم ملفات الترشح لانتخابات الرابع من يوليو التي ينتظر أن يفصل المجلس الدستوري في مصيرها بعد البت في ملفي مرشحين اثنين فقط.

وجدد الطلبة الذين لم تثنھم مشقة الصیام وارتفاع درجة الحرارة عن موقفھم الرافض لتنظیم الانتخابات الرئاسیة في الرابع من يوليو القادم، تحت إشراف رئیس الحكومة نور الدين بدوي ورئیس الدولة عبد القادر بن صالح، معتبرين أن تنظیم ھذا الموعد الانتخابي في ظل الأوضاع التي تعیشھا البلاد يعد بمثابة إعادة النظام القديم بوجوه جديدة.

وعرف محیط البريد المركزي صباح الیوم تعزيزات أمنیة قبل أن يبدأ الطلبة في التجمع من جديد للمرة الـ 14 منذ بداية الحراك الشعبي.