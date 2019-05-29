ضابط تركي يظهر في فيديو يدرب المليشيات بالعاصمة الليبية

واحد من الضباط الأتراك الذين وصلوا إلى ليبيا في الآونة الأخير مع شحنة من الأسلحة للمليشيات، ظهر في فيديو وهو يقوم بتدريب المسلحين على قيادة مدرعات، سبق وبثت "العربية" فيديو عن وصولها من الشمال التركي بسفينة رست في 18 مايو الجاري في ميناء طرابلس.

واتهم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر تركيا بإرسال الضباط إلى ليبيا لدعم "المليشيات" بالعاصمة وتدريب المسلحين على قيادة المدرعات والأسلحة التي ترسلها تركيا إليهم، بدليل الفيديو الذي نشرته "شعبة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الوطني الليبي في منصاتها بمواقع التواصل، مرفقا مساء أمس الثلاثاء بعبارة "هذا الفيديو عثر عليه في هاتف أحد المقبوض عليهم"، وهو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، كدليل على ما ذكرته "الشعبة" أيضا، وهو أن الجيش التركي يقوم بتكوين غرف عمليات عسكرية وكذلك لتدريب أفراد الحشد المليشياوي في ليبيا.





وقالت الشعبة في شرحها للمقطع المصور: "بعد إعلان الرئيس التركي دعم الإخوان المسلمين في ليبيا، ودعم الحشد المليشياوي المعلن، وصول عدد من ضباط الجيش التركي لتكوين غرف عمليات عسكرية وكذلك لتدريب أفراد الحشد المليشياوي والمجموعات الإرهابية المتحالفة معهم والتي أتت من خارج البلاد عن طريق تركيا (..) أيضا، يعمل الضباط الأتراك المرتزقة على تدريب المليشيات على الأسلحة والمدرعات التي تم تسليمها لهم من قبل الحكومة التركية" وفق تعبيرها.