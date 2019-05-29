عاهل المغرب يبحث مع كوشنر تعزيز شراكة الرباط وواشنطن

أجرى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، محادثات مع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى المغرب ضمن جولة في المنطقة.

وذكر بيان للديوان الملكي المغربي أن محادثات العاهل المغربي مع مستشار دونالد ترمب تناولت "تعزيز الشراكة الاستراتيجية العريقة والمتينة ومتعددة الأبعاد" بين الرباط وواشنطن

كما بحث العاهل المغربي وكوشنر "التحولات والتطورات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط".

وفي أعقاب المحادثات، أقام العاهل المغربي، في مقر الإقامة الملكية في مدينة سلا قرب العاصمة الرباط، مأدبة إفطار رمضانية، على شرف مستشار الرئيس الأميركي، وصهره -زوج ابنته إيفانكا ترمب.