أحد المتهمين بقتل السائحتين بالمغرب يعترف.. ويؤكد "ندمه"

اعترف عبد الصمد الجود (25 عاماً)، المتهم الرئيسي في قتل سائحتين اسكندينافيتين بالمغرب أواخر العام الفائت، بدوره في هذه الجريمة مبدياً أسفه لارتكابها، وذلك أثناء مثوله الخميس أمام المحكمة.

وقال الجود: "قتلت واحدة.. أنا نادم". ويمثل هذا البائع الجوال بالإضافة إلى 23 متهما آخرين أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا قرب العاصمة الرباط. ويواجه هؤلاء اتهامات خطيرة بينها "تشكيل خلية إرهابية" و"القتل العمد" و"الإشادة بالإرهاب".

ويحاكم الجود إلى جانب يونس أوزياد (27 عاماً) ورشيد أفاطي (33 عاماً) بتهمة ذبح الطالبتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاماً) والنرويجية مارين أولاند (28 عاماً).

واقتُرفت الجريمة التي هزت الرأي العام المغربي ليل 16-17 كانون الأول/ديسمبر الماضي في منطقة جبلية خلاء جنوب المغرب، حيث كانت الضحيتان تمضيان إجازة.

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وقال الجود: "أوزياد قتل الفتاة الأخرى"، مؤكداً أمام المحكمة: "كنا نحب داعش وندعو له بالنصر".

وكان الجود الملقب بـ"أبو مصعب" يعمل بائعا جوالا، ويعد "أمير" الخلية. ودين من قبل بمحاولته الالتحاق بتنظيم داعش في سوريا.

وثمة متهم رابع هو عبد الرحيم خيالي (33 عاماً) رافق الثلاثة باتجاه موقع الجريمة. لكنه عاد إلى مراكش قبيل تنفيذها بحثا عن مخبأ، بحسب محضر الاتهام.

ويواجه المتهمون الرئيسيون عقوبة الإعدام. ولا يزال القضاء المغربي يصدر أحكاماً بالإعدام لكن تطبيقها معلق عمليا منذ سنة 1993.

ووافقت المحكمة في الجلسة الثانية منتصف أيار/مايو على طلب تقدم به محامو الطرف المدني باعتبار الدولة طرفاً في المحاكمة، على أساس "مسؤوليتها المعنوية"، وحتى تكون "ضامنا لأداء التعويضات المستحقة لذوي الضحايا".

ونقل المتهمون إلى المحكمة صباح الخميس في ظل حراسة أمنية مشددة. وتحظى هذه المحاكمة التي بدأت مطلع أيار/مايو بمتابعة إعلامية محلية ودولية واسعة.

وكان بث تسجيل فيديو غداة الجريمة يوثق ذبح الضحيتين في مواقع التواصل الاجتماعي أثار ذعرا وصدمة، ويشتبه بأن مصوره من بين المتهمين.

كما ظهر المتهمون الأربعة في فيديو آخر بث إثر ذلك، وهم يعلنون مبايعتهم لزعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، وفي خلفية المشهد راية التنظيم المتطرف.

ويقول المحققون إن هذه "الخلية الإرهابية" استوحت العملية من أيديولوجيا تنظيم داعش لكنها لم تتواصل مع كوادر الجماعة المتطرفة في العراق وسوريا. ولم يعلن التنظيم من جهته مسؤوليته عن الجريمة.

وإلى جانب المتهمين الرئيسيين الأربعة يمثل 20 متهما تتراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة، أوقفوا في مراكش ومدن أخرى لصلاتهم بالقتلة المفترضين.

ويدافع عن معظم المتهمين محامون عينتهم المحكمة في إطار المساعدة القضائية.

وقد أجّلت المحكمة إلى 13 يونيو/حزيران المقبل محاكمة المتهمين في جريمة قتل السائحتين.