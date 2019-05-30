اعترافات عشماوي تكشف علاقته ببلحاج وقيادات الإخوان

تحدّث الإرهابي هشام عشماوي خلال التحقيقات التي أجرتها معه سلطات التحقيق الليبية، عن العلاقة التي كانت تربطه بشخصيات عسكرية وسياسية بارزة لا زالت تتواجد في المشهد السياسي الليبي إلى الآن، وبالدعم الذي تلقاه منها، لتنفيذ جرائمه في ليبيا ومصر.

موضوع يهمك بعد أن تسلمت مصر الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا جرت تساؤلات عديدة.. لماذا أصرت مصر على تسلمه من السلطات الليبية؟ ولماذا... هذه قائمة جرائم هشام عشماوي التي ستحاكمه مصر عليها؟ مصر

وكشف خليفة العبيدي مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، لـ"العربية.نت"، جزءا من اعترافات الصندوق الأسود للجماعات الإرهابية في ليبيا ومصر، وأوضح أن عشماوي أدلى خلال التحقيقات معه أنه "كان على اتصال دائم مع أمير الجماعة الليبية المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة عبد الحكيم بلحاج والتقى به عدة مرات، وكذلك مع القيادي في تنظيم الإخوان علي الصلابي"، مضيفا أنه اعترف كذلك، بأن الدعم اللوجستي والبشري الذي كان يصل إلى الجماعات الإرهابية في درنة وبنغازي، كان يأتيهم من طرابلس ومصراتة عن طريق البحر، بناء على تنسيق بينهم وبين قيادات الجماعة الليبية المقاتلة وتنظيم الإخوان المسلمين".

وأشار العبيدي، إلى أن عشماوي "كان من ضمن القيادات الإرهابية المسؤولة على تدريب وتجهيز المقاتلين لشن عمليات في ليبيا ومصر، كما كان يتولى استقبال الإرهابيين من سوريا والعراق، نظرا لعلاقاته مع القيادات الإرهابية الموجودة هناك".