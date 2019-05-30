الأمم المتحدة تنقل 149 لاجئا من ليبيا إلى إيطاليا

أعلنت الأمم المتحدة أن 149 من اللاجئين وطالبي اللجوء تم نقلهم سالمين من العاصمة الليبية إلى روما.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الذين جرى إجلاؤهم، ونصفهم من الأطفال، نقلوا اليوم الخميس، من منشأة تابعة لمفوضية الأمم المتوحد لشؤون اللاجئين في طرابلس "بعد النجاة من أشهر من الأوضاع المزرية في مراكز احتجاز" بالعاصمة طرابلس.

وأضاف أنهم من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا "وكثير منهم بحاجة إلى رعاية طبية ويعانون سوء التغذية".

كما ذكر حق أن عملية الإجلاء، اليوم الخميس، جاءت بعد عملية أخرى شهدت نقل 62 لاجئاً من طرابلس إلى مركز عبور طارئ تابع لمفوضية اللاجئين في تيميسوارا برومانيا.

وأشار إلى أن اللاجئين، وهم من سوريا والسودان والصومال، في طريقهم إلى النرويج.

أوضح حق أيضا أن المحتجزين يصلون إلى ليبيا بوتيرة أسرع من الذين يغادرونها.