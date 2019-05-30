المسماري: السراج لن يكون شريكاً في عملية السلام بليبيا

اتهم المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري المبعوث الأممي بعدم الحياد والانحياز إلى طرف السراج والجماعات المتطرفة على حساب أمن الليبيين، مشيرا أن تصريحه الأخير الذي يساوي بين الجانبين قد أنهى مهامه كمبعوث أممي في ليبيا.

وأكد المسماري أن السراج لن يكون شريكا في أي عملية سلام في ليبيا بعد محاربته للجيش الليبي وضمه لعناصر متطرفة تحت إمرته في طرابلس.

وأكد أن القيادة العامة للجيش الليبي قد سلمت هشام عشماوي وإرهابي آخر إلى مصر بناءً على الاتفاقيات المشتركة بين البلدين كما أشار إلى أن التحقيقات التي تم التوصل إليها تؤكد تورط عشماوي بأجهزة مخابرات أجنبية.

موضوع يهمك تحدّث الإرهابي هشام عشماوي خلال التحقيقات التي أجرتها معه سلطات التحقيق الليبية، عن العلاقة التي كانت تربطه بشخصيات... اعترافات عشماوي تكشف علاقته ببلحاج وقيادات الإخوان المغرب العربي

والأربعاء، كشفت مصادر بالقيادة العامة بالجيش الوطني الليبي، عن أن عشماوي الذي تم تسليمه إلى مصر، أدلى خلال جلسات التحقيق معه التي امتدت طيلة الفترة الماضية، بمعلومات هامة وأدلة ملموسة عن علاقاته الإرهابية المشبوهة.

وقالت المصادر، إن عشماوي اعترف بعلاقته بـ"شخصيات ليبية معروفة"، وبكيانات أجنبية وعلاقتهم بنشأة وتمويل التنظيمات في كل من ليبيا ومصر.

وتسلمت مصر رسميا من ليبيا، مساء الثلاثاء، عشماوي المطلوب في قضايا إرهابية على هامش الزيارة التي قام بها وزير المخابرات المصري، عباس كامل إلي ليبيا، والتي التقي خلالها المشير خليفة حفتر في وقت سابق من يوم الثلاثاء.