إمدادات عسكرية تركية تصل مصراتة.. ودرون تقصف غريان

أعلن الجيش الوطني الليبي أن تركيا أرسلت طائرة شحن تركية من طراز c130 على متنها فريق خبراء من الأتراك مع غرفة عمليات متكاملة هبطت في مصراتة، سبقها وصول طائرة من طراز "أنتونوف" تابعة لشركة أوكرانية قادمة من أنقرة وعلى متنها طائرات من دون طيار.

وتزامناً مع ذلك، قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، إن طائرة تركية بدون طيار قصفت مدينة غريان.

موضوع يهمك تواصل تركيا دعم الميليشيات في ليبيا ضد الجيش الليبي، حيث أعلنت حكومة الوفاق في ليبيا، السبت، أنها عززت قواتها بعشرات... ليبيا.. سفينة محملة بالسلاح قادمة من تركيا لقوات الوفاق المغرب العربي

وفي وقت سابق، ظهر واحد من الضباط الأتراك الذين وصلوا إلى ليبيا في الآونة الأخيرة مع شحنة من الأسلحة للميليشيات، في فيديو وهو يقوم بتدريب المسلحين على قيادة مدرعات.

واتهم الجيش الليبي تركيا بإرسال الضباط إلى ليبيا لدعم الميليشيات بالعاصمة، وتدريب المسلحين على قيادة المدرعات والأسلحة التي ترسلها تركيا إليهم، بدليل الفيديو الذي نشرته "شعبة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الوطني في منصاتها بمواقع التواصل، مرفقاً بعبارة "هذا الفيديو عثر عليه في هاتف أحد المقبوض عليهم".