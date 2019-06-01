إسبانيا تعتقل شبكة لتهريب قاصرين مغاربة

أعلن الحرس المدني الإسباني، السبت، اعتقال شبكة كانت تهرب في شكل غير شرعي قاصرين مغاربة إلى إسبانيا، وتحديداً إلى برشلونة وبيلباو وفالنسيا.

وقال الحرس المدني إن "المعتقلين الـ16، جميعهم يحملون الجنسية المغربية، وكانوا ينشطون انطلاقاً من المغرب ومن منطقة كامبو جبل طارق" في إقليم كاديكس في الأندلس (جنوب).

وكانت الشبكة تنقل القاصرين على متن زوارق خشبية أو أخرى مطاطية، أو تخبئهم في حافلات وشاحنات.

وحين يصل الفتيان إلى إسبانيا، كان المهربون يحصلون منهم أو من عائلاتهم على مبلغ يتراوح بين 600 و800 يورو لتسهيل نقلهم إلى أقاليم برشلونة أو بيلباو أو فالنسيا، وفق بيان الحرس.

وكان تحقيق تناول مجموعة أولى في إشبيلية (جنوب) حين لاحظ الحرس المدني أن 253 قاصراً فروا من مركز إيواء عام 2018.