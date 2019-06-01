لأول مرة..  بوتين يلتقي حفتر في موسكو

التقى خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، للمرة الأولى، وبشكل رسمي ومعلَن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو، التي وصل إليها منذ يومين.

وقالت مصادر ليبية مقرّبة من حفتر إنه سعى لإقناع بوتين بالمساعدة على رفع الحظر المفروض على الجيش الوطني الليبي بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن المحادثات تركزت أيضاً على مساعدة روسيا في تطوير وتحديث منظومة الأسلحة التي يمتلكها الجيش الوطني.

وكانت روسيا، قد دعت "جميع أطراف" النزاع في ليبيا إلى التهدئة بعد تصاعد المعارك الدائرة قرب العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو تحض "جميع الأطراف على نبذ الأعمال التي قد تتسبب بسفك الدماء ومقتل المدنيين".