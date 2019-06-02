"تحيا تونس" ينتخب الشاهد رئيساً له

انتخب حزب "تحيا تونس"، فجر الأحد، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، رئيساً له، وذلك قبل أشهر على موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، منهياً بذلك الجدل الذي دار حول علاقة الشاهد بهذا الحزب.

ووافق أعضاء المجلس الوطني لـ"تحيا تونس" على انتخاب الشاهد رئيساً للحزب بالإجماع. كما تم تعيين زعيم حزب المبادرة الدستورية، كمال مرجان، رئيساً للمجلس الوطني، عقب انصهار الحزبين، مع الإبقاء على مدير الديوان الرئاسي السابق، سليم العزابي، أميناً عاماً للحزب.

وتأسس حزب "تحيا تونس"، نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، ويتكون من نواب ووزراء وشخصيات سياسية استقالوا من حزب "نداء تونس"، الذي يقوده نجل الرئيس، حافظ قائد السبسي، ويمتلك ثاني أكبر كتلة بالبرلمان وهي "الائتلاف الوطني" التي تستأثر بـ44 مقعداً.

وقال القائمون على "تحيا تونس" إنه يهدف إلى منافسة حزب النهضة خلال انتخابات نهاية العام الحالي، والحصول على أغلبية برلمانية تمكنه من إحداث التوازن في المشهد السياسي، وتوصله إلى الحكم.

وبهذا الإعلان، سيكون الشاهد عرضة لانتقادات شديدة من معارضيه، وفي مواجهة دعوات تطالب باستقالته من رئاسة الحكومة، خاصة في ظل توقعات تشير إلى أنه سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.