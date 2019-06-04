ليبيا تضبط 100 مهاجر غير شرعي بينهم نساء وأطفال

أعلن خفر السواحل الليبي أنه اعترض سبيل زورق كان يقل قرابة 100 مهاجر في طريقهم إلى أوروبا، وبينهم نسوة وأطفال، وذلك قبالة سواحل البلد المطل على البحر المتوسط.

وقال الناطق باسم خفر السواحل أيوب قاسم، اليوم الثلاثاء، إن الزورق المطاطي كان يقل 92 مهاجرا إفريقيا وبنغاليا، وبينهم 11 امرأة و4 أطفال.

وأضاف أنه تم اعتراض الزورق أمس الاثنين قبالة ساحل بلدة القره بوللي التي تبعد 60 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة طرابلس.

كما ذكر أن المهاجرين منحوا مساعدات طبية وإنسانية قبل أن ينقلوا إلى مخيم للاجئين في منطقة تاجوراء إلى الشرق من طرابلس.

وأصبحت ليبيا نقطة عبور كبرى للمهاجرين واللاجئين الأفارقة الفارين إلى أوروبا بعد انتفاضة العام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

وكانت السلطات الليبية وبفضل مساعدة أوروبية، كثفت جهودها لوقف تدفق المهاجرين.