في 10 دقائق.. ترمب وميركل ناقشا الأوضاع الليبية

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحث مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأوضاع في ليبيا وغرب إفريقيا خلال اجتماع في بريطانيا اليوم الأربعاء.

وأضافت ساندرز "الرئيس ترمب والمستشارة ميركل عقدا اجتماعا لمدة عشر دقائق".

وتابعت "اتفقا على إجراء مزيد من المباحثات خلال قمة العشرين".

وتعقد قمة العشرين في اليابان في وقت لاحق من الشهر الحالي.

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وفي ليبيا، قصفت طائرات الجيش الليبي، فجر الأربعاء، أهدافًا تابعة لفصائل حكومة الوفاق في جنوب شرقي العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد مصدر عسكري.

واستهدفت الضربات الجوية آليات ومستودع ذخيرة "الأسبق"، ومعسكر حمزة الواقعين في طريق المطار، حيث تشهد معارك عنيفة بين الجيش الوطني والكتائب الموالية لحكومة الوفاق.

يأتي هذا بالتزامن مع عدة انفجارات سُمعت في أنحاء طرابلس.

فيما دوت أصوات المضادات الأرضية، بحسب ما ذكرت مصادر محلية.