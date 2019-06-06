الجيش الليبي: طائرة تركية هاجمت مواقعنا وقصفناها

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، إن مقاتلات سلاح الجو تتبع طائرة تركية بدون طيار قامت بهجوم على مواقع تابعة للجيش وعند عودتها إلى مطار معتيقية ثم قصفها.

من جهته، أكد مطار معتيقية أن القصف كان بعيداً عن مدرج الإقلاع المخصص للطائرات المدنية.

تركيا وقطر.. والوفاق

وكانت "مجموعة الأزمات الدولية" قد اعتبرت أن الجمود الذي ساد العمليات العسكرية في ليبيا يعود إلى الدعم الذي قدمته تركيا وقطر إلى حكومة الوفاق، فيما توقعت مزيدا من التصعيد مستقبلاً في البلاد.

وساد الجمود عمليات القتال في طرابلس بعد شهرين من العملية العسكرية التي بدأها الجيش الوطني الليبي لاستعادة العاصمة من التشكيلات المسلحة الداعمة لحومة الوفاق.

وأرجعت "مجموعة الأزمات الدولية" هذا الجمود الحاصل وعدم الحسم في طرابلس إلى عدد من الأسباب، أولها اعتبار الجانبين للحرب في طرابلس صراعا وجوديا لكليهما، حسب تقرير المجموعة.

أما السبب الثاني بحسب المجموعة فهو التدخل القطري والتركي لصالح التشكيلات المسلحة الموالية للوفاق، الأمر الذي أدى إلى إطالة أمد المعركة في طرابلس.

وتمثّل هذا التدخل في إرسال تركيا معدات عسكرية وأيضا مقاتلين متطرفين من كل من سوريا والعراق للقتال في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي.