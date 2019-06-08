وكالات إغاثة تحث أوروبا على مساعدة المهاجرين في ليبيا

نددت الأمم المتحدة بالظروف "المروعة" في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، مع وفاة العشرات منهم جراء إصابتهم بالسل ومعاناة المئات من الجوع بسبب قلة حصص الطعام، بينما فقد آخرون على ما يبدو.

من جانبها، حثت وكالة اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة الاتحاد الأوروبي على التحرك العاجل لمساعدة المهاجرين الفارين من ليبيا، أو العالقين في مراكز احتجاز هناك.

كما دعا المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، "لمزيد من السرعة في الاستجابة" لتحديات ليبيا.

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وقالا، في مباحثات مع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن "ليبيا ليست مكاناً آمناً للتحرك بالنظر إلى الأوضاع المروعة في مراكز الاحتجاز التي ينقل الناس إليها. وهناك حاجة لمزيد من الدعم لأولئك المحتجزين".

وأضافا أن الاتحاد الأوروبي مازال يفتقر إلى آلية متوقعة لتزويد زوارق المهاجرين بمرفأ آمن يمكن للأشخاص على متنها أن يتشاركوه.

ولفتا إلى أن "كل زورق يجنح في البحر المتوسط هو دليل آخر على أن هذا لا يمكن ببساطة أن يستمر".