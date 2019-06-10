طلاب الطب في المغرب يقاطعون امتحانات نهاية العام

قاطع طلاب الطب المضربون عن الدراسة منذ نحو ثلاثة أشهر في المغرب امتحانات نهاية السنة الدراسية، الاثنين، مع استمرار مطالبتهم خصوصا بزيادة مناصب التخصص وعدم فتحها أمام طلاب الكليات الخاصة.

وقال المسؤول في "التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب" أيوب أبوبيجي لوكالة فرانس برس إن "نسبة الاستجابة للإضراب بلغت مئة بالمئة" في تسع كليات عامة للطب والصيدلة وطب الأسنان.

ولم يتسن الحصول من وزارتي التعليم العالي والصحة على أي معطيات حول نسبة الاستجابة للإضراب.

وبثت وسائل إعلام محلية أشرطة مصورة لوقفات نظمها آباء الطلاب أمام كليتي الطب بالرباط والدار البيضاء تضامناً مع أبنائهم، وصورا تظهر مداخل الكليات خالية من الطلاب.

وينفذ طلاب الطب والصيدلة وطب الأسنان إضرابا عن الدراسة منذ 19 آذار/مارس للاحتجاج على عدة نقاط، منها فتح مباريات التخصص والإقامة أمام طلاب كليات القطاع الخاص، ويطالبون بزيادة عدد هذه المناصب التي تفتح أمام الطلاب آفاق مواصلة الدراسة في الاختصاصات الطبية.

وأكدت وزارة الصحة في بيان مشترك مع وزارة التعليم العالي الأحد "التزامهما بالعمل على مواصلة الرفع من عدد المناصب المخصصة لمباراة الإقامة"، وضمان وصول طلاب الكليات العامة إلى قنوات التخصص.

وأشار البيان إلى التزام الوزارة بتفعيل 14 نقطة خلافية أخرى تم التوافق حولها. لكن تنسيقية طلاب الطب تطالب بـ"فتح حوار مباشر مع الوزارة من أجل التوصل إلى حلول عملية تحمي جودة التكوين في القطاع العمومي"، بحسب أبوبيجي.

وتطال الانتقادات جودة الخدمات الطبية في القطاع العام الذي شهد في الآونة الأخيرة تقديم أكثر من 1000 طبيب استقالاتهم احتجاجاً على ظروف العمل، وهي طلبات رفضتها الوزارة.

وقال تقرير لمنظمة الصحة العالمية إن القطاع "يعاني عجزاً في الأطر" و"تفاوتات مجالية واقتصادية-اجتماعية عميقة".

وأطلقت الوزارة السنة الماضية خطة طموحة تتضمن العديد من الإجراءات، بهدف تحسين الخدمات الطبية والمساواة في الإفادة منها في أفق سنة 2025.