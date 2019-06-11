الجزائر.. استدعاء رئيس الوزراء السابق ووزير النقل رسمياً كـ"متهمين"

استدعى القاضي المحقق بالمحكمة العليا الجزائرية، الثلاثاء، رسمياً رئيس الوزرا ءالسابق أحمد أويحيى، كـ"متهم"، وسيمثل، أويحيى، غداً الأربعاء، أمام القاضي المحقق للرد على تهم فساد في عدة ملفات.

كما تم استدعاء، رسمياً، وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، عبد الغني زعلان، أيضا كمتهم، حيث سيمثل غداً الأربعاء، أمام القاضي المحقق في ملف قضايا الفساد.

هذا واستمع قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الأحد، مجددا إلى كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وسلفه عبد المالك سلال و10 وزراء مع 5 ولاة في قضايا فساد في حق المال العام، إلى جانب منح صفقات وامتيازات غير قانونية لصالح عدد من رجال الأعمال، كما تم التحقيق مع عدد من الإطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "ANDI"، إلى جانب أكثر من 40 شخصاً لهم علاقة مباشرة مع ملف الخدمات الاجتماعية كما تم استدعاء رجل الأعمال محيي الدين طحكوت للتحقيق معه.

وبدأ القضاء منذ مايو استدعاء رجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم، كما قرّر إيداع بعض منهم السجن على غرار الملياردير يسعد ربراب والإخوة كونيناف، المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مموّل حملاته الانتخابية، رجل الأعمال الشهير علي حداد، إذ يواجه هؤلاء تهماً تتعلق بالاستفادة من امتيازات وقروض كبيرة دون ضمانات، إلى جانب إجراء تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية.