الجزائر.. الإفراج عن وزير النقل السابق ووضعه تحت "الرقابة"

أفاد التلفزيون الحكومي الجزائري مساء الأربعاء أن وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان وضع تحت رقابة قضائية بناء على قرار قاضي التحقيق الذي مثل أمامه، بعدما كان أعلن في وقت سابق أنه تم إيداعه الحبس المؤقت.

وسحبت "القناة الجزائرية الثالثة" خبراً عاجلاً كانت أعلنت فيه وضع زعلان قيد الحبس المؤقت، ثم أعلنت في نشرتها الإخبارية المسائية أن الوزير السابق أفرج عنه تحت رقابة قضائية.

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في سياق متصل، أكدت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" اعتقال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الجنرال علي غديري في مكان إقامته بالجزائر العاصمة من قبل الجهات الأمنية لأسباب مجهولة.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا أمرت بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بعد مثوله أمام أحد القضاة فيما يتصل بتحقيق في تهم فساد.

وقال التلفزيون الجزائري إنه سيتم التحقيق مع أويحيى، الذي رحل عن الحكومة في تعديل وزاري في مارس/آذار الماضي، في قضايا فساد منها "منح مزايا غير قانونية"، دون مزيد من التفاصيل.

وبهذا يصبح أويحيى أبرز شخصية تحتجز منذ اندلاع احتجاجات حاشدة هذا العام للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومقاضاة الفاسدين.

ومثل عدد من كبار الشخصيات، منهم رئيس وزراء سابق آخر هو عبد المالك سلال وثمانية وزراء، أمام محكمة في العاصمة الجزائرية الشهر الماضي في تهم فساد.

ويتزعم أويحيى "حزب التجمع الوطني الديمقراطي" وهو ثاني أكبر الأحزاب الجزائرية. ويدعم "حزب التجمع الوطني الديمقراطي" الحكومة الجزائرية المؤقتة لكنه ليس جزءا منها.

وكانت السلطات أرجأت الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو/تموز المقبل بسبب نقص المرشحين.ولم يتحدد بعد موعد جديد لإجراء الانتخابات.