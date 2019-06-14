الجزائر.. اعتقال جنرال متقاعد ومرشح سابق للانتخابات

أودع الجنرال الجزائري المتقاعد، علي الغديري، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، الخميس، السجن بداعي "المساس بالاقتصاد الوطني ومعنويات الجيش"، بحسب ما أفاد الجمعة مكلف بالإعلام لدى الغديري.

وقال نبيل معيزي "بعد أن استمع إليه (الخميس) قاضي تحقيق (..) تم حبس علي الغديري في سجن الحراش" بضواحي العاصمة الجزائرية.

وأضاف "اتهم بالمشاركة في تسليم عناصر أجنبية معلومات تمس بالاقتصاد الوطني. وبالمشاركة في زمن السلم في مشروع يهدف للمساس بمعنويات الجيش بغرض الإضرار بالأمن الوطني"، دون توضيح الوقائع التي يؤاخذ بشأنها.

وكان الغديري وهو حديث عهد بالسياسة وبدون تنظيم وغير معروف لدى الرأي العام الجزائري، دخل بقوة الساحة السياسية في نهاية 2018، وذلك بعد تصريحات متواترة تحدث فيها عن السعي "للقطيعة مع النظام" و"إرساء جمهورية ثانية" وتقديمه ملف ترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل 2019 في مواجهة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وفي نهاية 2018 أثار الغديري غضب رئيس أركان الجيش الجزائري بسبب دعوته ضمنا لمنع ولاية خامسة لبوتفليقة.

ومنذ استقالة هذا الأخير إثر موجة احتجاجات غير مسبوقة في الجزائر، فتح القضاء الجزائري العديد من التحقيقات في وقائع فساد استهدفت خصوصا مقربين من الرئيس المستقيل.

وتم توقيف العديد من رجال الأعمال اشتبه في صلات معظمهم بالرئيس السابق أو بطانته بغرض الحصول على صفقات عمومية.

وطالت التوقيفات في الآونة الأخيرة مسؤولين كباراً سابقين خصوصا رئيسي وزراء سابقين ووزير سابق، إضافة إلى سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل ومسؤولين كبيرين سابقين في أجهزة المخابرات.