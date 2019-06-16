الجيش الوطني الليبي يقاتل مسلحي داعش جنوب البلاد

قال مسؤولون ليبيون، إن قوات الجيش الوطني الليبي تلاحق مسلحي تنظيم داعش في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة مسلحين خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأضاف مسؤولون، الأحد، أن الجيش الوطني الليبي، بدأ هجومه على مخبأ للمتطرفين في منطقة الهروج الجبلية في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخوّلين بالتحدث لوسائل الإعلام.

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني الليبي، يوم الجمعة، إن مقاتلي داعش كانوا مسؤولين عن هجمات شهدتها المناطق الجنوبية مؤخرا.

وأقر التنظيم بالهجوم الذي أطلقه الجيش الوطني الليبي زعم أنه قتل وأصاب العشرات من قواته.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قال في منتصف مايو الماضي، إن تنظيم داعش الإرهابي شنّ هجمات عدة على الجيش الليبي، من بينها هجوم على مركز تدريب في سبها، مشيرا إلى أن كل هجمات داعش منيت بالفشل وانتهت بمطاردة العناصر الإرهابية وملاحقتها في الصحراء.