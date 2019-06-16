شبكة الكهرباء بطرابلس بوضع حرج إثر إصابة دوائر نقل رئيسية

أدت الاشتباكات الجارية في جنوب طرابلس إلى إصابة دائرة النقل الرئيسية في الهضبة جنوب العاصمة الليبية.

وأدى هذا الأمر لخروج وحدة في محطة الزاوية عن العمل، مما يضع الشبكة في حالة حرجة ويهدد سلامتها واستقرارها.

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يُذكر أن هذه الدائرة تم صيانتها منذ يومين وفي ظروف صعبة جداً، حيث تعرضت فرق الصيانة لإطلاق وابل من الرصاص العشوائي عليهم أثناء أعمال الصيانة.

وبعد إصابتها صباح اليوم، يتعذر صيانتها حفاظاً على سلامة العاملين في فرق الصيانة.

من جهتها، أفادت "الشركة العامة للكهرباء" بأن دوائر النقل الرئيسية قد أصيبت جميعها عدا دائرة واحدة ما زالت في الخدمة فقط، حيث أُصيب دائرتان في "الجنوب الشرقي".

وأكدت الشركة أنه "لو تم إصابة هذه الدائرة (الوحيدة) التي تعمل الآن سوف يحدث إظلام تام".

وبذلك، تكون المنطقة الغربية الممتدة من سرت شرقاً حتي الحدود التونسية الليبية مهددة بدخول في حالة ظلام تام (بلاك أوت) بسبب إصابة محطات التوليد جراء الاشتباكات. وتشمل هذه المنطقة طرابلس العاصمة التي تعاني أصلاً منذ أسبوعين من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة في اليوم.