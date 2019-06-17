عقيلة صالح: تدخل قطر وتركيا أخّر الحسم في طرابلس

بينما تشهد ليبيا منذ الرابع من نيسان/أبريل حملة عسكرية للجيش الوطني، بقيادة خليفة حفتر، لمحاولة استعادة العاصمة، حيث مقر حكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج، شدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على أن دعم قطر وتركيا للميليشيات في طرابلس أخّر حسم معارك الجيش لتحرير العاصمة، إلا أنه أكد أن ذلك "لن يثني الجيش عن استمرار تحركاته".

وحمّل صالح، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، بعض قوى المجتمع الدولي مسؤولية عدم إجراء الانتخابات في ليبيا، داعياً إلى المضي في تنظيم الاقتراع "دون تدخلات".

كما رأى أنه "من المستحيل" تنظيم لقاء بين حفتر والسراج.

وعن رؤيته لـ"اتفاق الصخيرات"، قال صالح إنه يجب عدم العودة إلى هذا الاتفاق لتجاوز الأزمة الراهنة.

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وكان السراج قد طرح، الأحد، مبادرة لحل الأزمة، تتلخص في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية من جميع المناطق، مؤكداً أن الملتقى سيسعى للاتفاق على خارطة طريق وإقرار قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية 2019.

غير أنه أشار في مقابلة مع "رويترز" إلى أنه لن يقبل بإجراء محادثات سلام مع حفتر.

وأضاف أنه يخشى أن تصبح المنشآت النفطية جزءاً من الصراع، معلناً أن قواته "لن تهاجم المنشآت النفطية حتى لو تمركزت بها قوات حفتر"، وفق تعبيره.