الجيش الليبي يعتقل مرتزقة أجانب في معارك طرابلس

قالت "الكتيبة 140 مشاة"، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، إنها تمكنت من القبض على عدد من المرتزقة الأجانب من جنسيات إفريقية، أثناء قتالهم ضمن قوات حكومة الوفاق، في معركة تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلّحة والجماعات الإرهابية.

وأضافت الكتيبة في بيان مصوّر، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن هؤلاء المرتزقة، تم جلبهم للقتال إلى جانب قوات أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية، بالقوة لمحاربة قوات الجيش الليبي، ووقف تقدمه نحو وسط العاصمة طرابلس، وقامت بعرض صورهم.

وتواجه حكومة الوفاق منذ بدء العملية العسكرية في العاصمة طرابلس، مطلع شهر أبريل الماضي، اتهامات بتحالفها مع مرتزقة أجانب واستنجادها بقيادات متطرفة لقتل الليبيين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تحدث مقاتل سوداني بعد أسره من طرف الجيش الليبي في العاصمة طرابلس، عن عملية تجنيد يتعرض لها المهاجرين غير الشرعيين، لتعزيز ودعم قوات الوفاق والقتال بصفوفها.