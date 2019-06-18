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المغرب.. توقيف 5 مشتبه فيهم بقضايا إرهاب

المصدر: المغرب - عادل الزبيري
أرشيفية
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أفاد مكتب محاربة الإرهاب في المغرب، باعتقاله 5 مشتبه فيهم جدد من الموالين لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة تطوان في شمال البلاد.

ومكنت عمليات التفتيش من حجز أجهزة إلكترونية، وأسلحة بيضاء، وبذلة عسكرية.

وبينت الأبحاث الأولية أن المشتبه فيهم الخمسة، بايعوا البغدادي كزعيم لتنظيم داعش الإرهابي، وانخرطوا في "الدعاية والترويج" في المغرب "للخطابات المتطرفة" الداعشية.

والمشتبه فيهم لديهم علاقات مع مقاتلين يتواجدون في سوريا والعراق، بغرض "الاستفادة من خبراتهم".

ومكنت "المتابعة الأمنية" من كشف تورط المشتبه فيهم في "الأجندة التخريبية" الداعشية، بسعي المشتبه فيهم للتخطيط لتنفيذ عمليات "إرهابية وإجرامية نوعية" داخل المغرب. هذا ونفذ مكتب محاربة الإرهاب عملية تفكيك الخلية اليوم الثلاثاء.

كلمات دالّة

#داعش, #المغرب

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