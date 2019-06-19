قصف جوي يدمر مخزناً نفطياً في ليبيا

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في بيان، إن مخزناً تابعاً لشركة مليته للنفط والغاز دمره قصف جوي الثلاثاء.

وأضاف البيان أن إصابات طفيفة لحقت بثلاثة عمال، جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى.

وقال مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، بعد الهجوم "نشهد تدمير منشآت المؤسسة أمام أعيننا. هذا بالإضافة إلى التهديدات المتواصلة التي أضحت تطال حياة عمال القطاع، وتقوض المساعي الرامية إلى ضمان استمرار الإنتاج".

موضوع يهمك استنكر موفد الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، النزاع في هذا البلد معتبراً أنه "يقدم على الانتحار" ويبدد الثروة... سلامة: ليبيا تقدم على الانتحار وتبدد ثروتها النفطية المغرب العربي

والأحد، كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن اندلاع حريق بالقرب من خزانات نفط في جنوب العاصمة طرابلس، التي تشهد اشتباكات منذ أكثر من شهرين.

وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن فرق الإطفاء التابعة لها نجحت في السيطرة على حريق اندلع بالقرب من "خزانات غاز النفط المسال في مستودع طريق المطار"، ليتم تفادي وقوع "كارثة إنسانية وبيئية".

ونشب الحريق نتيجة لقصف مباشر حصل مساء السبت، وفقاً للبيان.

يأتي هذا عقب تحذير المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مطلع الشهر الجاري، من انهيار إنتاج النفط في البلاد بسبب الحرب جنوب العاصمة طرابلس.

ويتخطى إنتاج النفط في ليبيا مليون برميل يومياً منذ العام الماضي، وحقق عائد إيرادات هو الأعلى منذ خمس سنوات، بحسب ما أعلنته المؤسسة في نيسان/أبريل الماضي.

وتشن قوات الجيش منذ الرابع من نيسان/أبريل هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق.

وتسببت المعارك بعد مرور شهرين من اندلاعها في سقوط أكثر من 653 قتيلاً وإصابة 3,547 شخصاً بجروح، بحسب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

كما وصل عدد النازحين من مواقع المعارك إلى 94 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.