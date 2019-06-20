طرابلس.. الجيش الليبي يفشل هجوماً من الوفاق على المطار

أعلن الجيش الليبي، إن قواته صدّت، الأربعاء، هجوماً عنيفاً من قوات حكومة الوفاق حاولت من خلاله استعادة مطار طرابلس الدولي، الذي يسيطر عليه منذ أكثر من شهر.

وأضاف في بيان أنّ قوات الوفاق تلّقت هزيمة كبرى، وتم منعها من التقدم نحو المطار من محورين، مضيفاً أنه تمّ قتل عدد من عناصرهم وأسر آخرين من بينهم 4 مرتزقة، إلى جانب تدمير عربات وآليات عسكرية.

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وقال مصدر ميداني "للعربية.نت"، إن هذا الهجوم استمر لأكثر من 5 ساعات، وهو الأكبر والأعنف، الذي تشنّه قوات حكومة الوفاق منذ بدء المواجهات في العاصمة طرابلس قبل أكثر من شهرين، تمّ فيه استخدام كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والطيران الجوّي، وانتهى بانسحابها بعد فشلها في استرداد السيطرة على مطار طرابلس الدولي وطرد قوات الجيش الليبي منه.

وهذا الهجوم هو الثاني لقوات الوفاق، بعد فشلها الجمعة الماضية، في استعادة السيطرة على المطار، الذي تتمركز قوات الجيش الليبي في الجزء الأكبر منه، منذ أكثر من شهر.