غوتيريس يدعو الموريتانيين إلى إجراء انتخابات نزيهة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، السبت، الموريتانيين إلى التصويت في انتخابات تاريخية.

وحفّز الأمين العام في بيان أصدره المتحدّث باسمه، الموريتانيين إلى ممارسة حقهم في التصويت، واصفاً الانتخابات "بخطوة مهمة في العملية الديمقراطية في هذا البلد" الذي يشهد انتخابات دون ترشح الرئيس الحالي.

موضوع يهمك بدأت فكرة رالي داكار في أواخر عام 1977 وتحديداً بعد عام من ضياع المتسابق الفرنسي الشهير تيري سابين في الصحراء الكبرى... فرنسي "تاه" في الصحراء.. فانطلقت فكرة رالي داكار رياضات أخرى

كما دعا جميع الفاعلين في البلد إلى ضمان ظروف مناسبة للقيام بانتخابات نزيهة وذات مصداقية، كما حثّهم على "حل أي نزاعات قد تنشأ من خلال القنوات القانونية الراسخة".

وبدأ الموريتانيون الإدلاء بأصواتهم، السبت، لاختيار رئيس منتخب ديمقراطياً، فيما تشير تكهنات قوية إلى فوز وزير الدفاع السابق الذي تقوم حملته على استمرار الوضع الراهن.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش) لاختيار من سيحل محل الرئيس محمد ولد عبد العزيز (62 عاما) الذي تولّى السلطة في انقلاب عام 2008، ومنذ ذلك الحين وهو حليف قوى للدول الغربية في حربها على المتشددين.

رئيس حالي لم يترشح

ويترك ولد عبد العزيز منصبه بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، وهي الحدّ الأقصى لتولي الرئاسة حسب الدستور الموريتاني، ويدعم في هذه الانتخابات محمد ولد الغزواني (62 عاما) وهو وزير دفاعه السابق.

ومع ذلك، قد يحافظ ولد عبد العزيز على نفوذ كبير من وراء الكواليس، وقال في مؤتمر صحافي يوم الخميس إنه لا يستبعد الترشح مرة أخرى بعد خمس سنوات.

وقال جيلز يابي، مؤسس مركز أبحاث غرب إفريقيا، إن الغزواني هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، ومن المرجح أن يواصل الحكم على نهج ولد عبدالعزيز، لكن ما زال بإمكانه أن يحقق مفاجأة.

وأضاف يابي "الغزواني شخص حصيف للغاية، قد لا يكون التغيير مجرد تجميل".

وهناك خمسة مرشحين آخرين. واستقطب رئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد ببكر، المدعوم من حزب الإخوان المسلمين في موريتانيا المعروف اختصارا بـ"تواصل"، حشودا كبيرة خلال الحملة الانتخابية، ويعتبر المنافس الرئيسي للغزواني.

وتركزت الحملة الانتخابية للغزواني على مواصلة التقدم الاقتصادي والأمني في عهد ولد عبدالعزيز، ويشهد اقتصاد البلاد نموا وسيتلقى دفعة عندما يبدأ حقل غاز بحري كبير الإنتاج في أوائل العقد المقبل.

غازٌ وسياحةٌ وانتخابات

وبدأ السياح العودة لرحلات الصحراء في موريتانيا بعد العزوف عنها لسنوات، بسبب سلسلة من عمليات الخطف في عام 2009.

وفي السنوات الأخيرة، تجنبت موريتانيا هجمات المتشددين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش، والتي أثرت بشدة على بلدان أخرى في منطقة الساحل بغرب إفريقيا مثل مالي المجاورة وبوركينا فاسو.

وتشير وثائق لتنظيم القاعدة عثر عليها في مخبأ أسامة بن لادن في باكستان عام 2011 إلى أن قادة التنظيم ناقشوا اتفاقا محتملا للسلام في العام السابق مع الحكومة الموريتانية، يتضمن الإفراج عن سجناء ودفع مبالغ مالية.

ونفت الحكومة الموريتانية وجود مثل هذا الاتفاق، وأرجعت نجاحها في منع هجمات المتشددين إلى عمل المخابرات، وإعادة تأهيل المتشددين المسجونين.

وحاول مرشحو المعارضة، ومن بينهم ناشط بارز مناهض للعبودية، هو بيرام الداه اعبيدي الاستفادة من حالة الاستياء وسط الشباب بسبب رواتبهم المتدنية وسوء الرعاية الصحية.

وما لم يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، فستجرى جولة ثانية للانتخابات الشهر المقبل.