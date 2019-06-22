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ليبيا.. حفتر يلتقي سلامة في بنغازي وهذا ما ناقشاه

المصدر: دبي - قناة العربية
المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر
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التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم السبت، قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في بنغازي.

وبحسب ما نشرت صفحة البعثة الأممية عبر حسابها في تويتر، فإن سلامة وحفتر ناقشا الوضع الإنساني في طرابلس، وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي.

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وكان القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، قد قال الخميس، إن العملية العسكرية في العاصمة طرابلس "لن تتوقف قبل تحقيق كافة أهدافها"، مضيفاً أن ليبيا ستدخل في مرحلة انتقالية واضحة ومنضبطة، بعد تحريرها.

في غضون ذلك، أعلنت كتيبة عسكرية جديدة انشقاقها عن قوات حكومة الوفاق والتحاقها بالجيش الليبي في حربه على الإرهاب، في مؤشر على الانقسامات التي بدأت تضرب صفوف الوفاق، بالتزامن مع تصاعد حدة المعارك حول العاصمة طرابلس.

كلمات دالّة

#ليبيا, #غسان سلامة, #بنغازي, #طرابلس, #حفتر

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