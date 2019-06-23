الجزائر.. الحبس الاحتياطي بحق 18 موقوفاً في التظاهرات

تقرر الحبس الاحتياطي في حق 18 من الأشخاص الموقوفين في تظاهرات #الجزائر، الجمعة الماضية، بتهم مختلفة، منها إهانة الراية الوطنية، ورفع رايات أخرى، وإهانة هيئة نظامية.

وأم ر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع 12 شخصا الحبس المؤقت بتهم المساس بالوحدة الوطنية من خلال رفع رايات غير الراية الوطنية، بحسب المادة 79 من قانون العقوبات .

و قضت محكمة باب الوادي بالحبس المؤقت في حق 5 أشخاص بتهمة إهانة هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها.

كما حكمت محكمة بجاية شرق البلاد بالحبس المؤقت أيضا في حق شخص قام بتمزيق الراية الوطنية.

وكان الجيش الجزائري قد حذر مؤخرا من محاولات لاختراق المسيرات عبر رفع رايات غير الراية الوطنية.

وشددت قيادات الجيش الجزائري على ضرورة التمسك بالعلم الوطني فقط في المسيرات.