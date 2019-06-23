من هو غزواني الذي أعلن فوزه بالرئاسة في موريتانيا؟

أعلن وزير الدفاع الموريتاني السابق محمد الغزواني فوزه بانتخابات الرئاسة الموريتانية التي جرت السبت، ليكون الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية الموريتانية، فمن هو؟

محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني.

ولد سنة 1956 في بومديد بولاية لعصابة جنوب شرق موريتانيا.

متزوج وأب لخمسة أبناء.

انخرط في صفوف الجيش سنة 1978، وتابع تكوين ضابط في المغرب.

حاصل على ماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية.

دورة دراسات عسكرية عليا في الأردن.

موضوع يهمك أشار تقرير صادر عن موقع The portal إلى أن المحاولات القطرية والتركية للتدخل في موريتانيا تستهدف زعزعة الاستقرار، عبر... لماذا تسعى قطر وتركيا إلى زعزعة استقرار موريتانيا؟ الخليج العربي

مسيرة القيادة

في أغسطس 2005 كان يقود سلاح المدرعات وهو برتبة عقيد حين شارك رفيقه الرئيس محمد ولد عبد العزيز الانقلاب على الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع بقيادة الرئيس السادس علي ولد محمد فال.

وفي 2005 أصبح مديرًا لإدارة الأمن الوطني برتبة لواء.

أغسطس 2008 شارك مرّة أخرى رفيقه الرئيس محمد ولد عبد العزيز انقلابه الثاني على الرئيس السابع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

وفي 2008 أصبح قائدا لأركان الجيش، وتمت ترقيته إلى رتبة فريق ثم فريق أول.

تقاعد في نوفمبر 2018 ليعين وزيرا للدفاع.

في الأول من مارس 2019 قدّم ترشّحه مستقلا ليحظى بدعم الأغلبية الحاكمة والرئيس المنتهية ولايته.

ملفّات وقضايا

خاض في 22 يونيو 2019 الانتخابات الرئاسية الموريتانية، ليحرز تقدّما كبيرا ويحصد أكثر من 50% من الأصوات، ويعلن فوزه في هذه الانتخابات كرئيس للجمهورية، ومن المنتظر أن يحكم موريتانيا لخمس سنوات قادمة، وفي انتظاره ملفات عديدة من أهمها:

- إكمال مسيرته الأمنية التي بدأها منذ 2008 ونأت البلاد بفضلها عن الإرهاب والتوتّر الذي وقعت فيه بعض الدول المجاورة.

- معالجة الملف الحقوقي والإنساني الموروث عن الأنظمة السابقة.

- تحديات الفقر والتعليم والبنية التحتية والصحة التي أعلن عزمه معالجتها.

- ملف الثروات المعدنية، وفي مقدمته وضع الشركة الوطنية للمناجم سنيم، وشركة كينروس الكندية العاملة في مجال الذهب والتعدين.

- ملف الحقل الغازي المشترك مع الجارة السنغال والذي تراهن عليه خطط التنمية في البلد للعشرية القادمة.

أبرز تعهداته للموريتانيين

- حفر قناة من نهر السنغال إلى مدينة ألاك وسط موريتانيا.

- خلق اقتصاد خاص تنافسي ومحرك للاقتصاد.

- العمل الكريم للجميع.

- إكمال مسيرة الرئيس الحالي في تطوير البنية التحتية.

- ترقية الصحة والتعليم.



الأوسمة

- وسام فارس من نظام الاستحقاق الوطني.

- وسام كوماندور من نظام الاستحقاق الوطني.

- وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى.

- كوماندور قوات الشرف الفرنسية.