موريتانيا.. إجراءات أمنية مشددة مع إغلاق مكاتب الاقتراع

شهدت نواكشوط وبعض المدن الموريتانية، السبت، إجراءات أمنية مشددة وانتشاراً كثيفاً لقوات الأمن، قبل وبعد إغلاق مكاتب الاقتراع عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش).

وتوزعت قوات الأمن في مناطق مختلفة، بينما رافقت دوريات مسلحة بعض صناديق الاقتراع إلى وجهتها النهائية في مقر اللجنة الوطنية للانتخابات.

وعلق بعض المراقبين، بأنه إجراء طبيعي يحدث في كل عملية انتخاب، لضبط الأمن وحماية أصوات الشعب من التزوير، بينما أكد آخرون وجود مخاوف من ردة فعل جماهير بعض المرشحين الذين خاضوا السباق الرئاسي، في إشارة إلى تصريحات المرشح بيرام الداه اعبيدي، السبت، عقب الإدلاء بصوته وتحذيره من "التعرض لإرادة الشعب الموريتاني عن طريق التزوير".

وأضاف المرشح: "إذا سُرق الشعب ورفض السرقة سأبقى مع الشعب المسروق في الشوارع حتى آخر قطرة".

وتشير أولى نتائج الانتخابات في المكاتب الخارجية في سفارات موريتانيا بالصين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى تقدم كبير لمرشح الأغلبية الحاكمة وزير الدفاع السابق محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني، بينما تشير أولى النتائج المحلية الأولية إلى تقدمه أيضاً، ويليه رئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، بينما يبتعد المرشحون الآخرون خلفهم بفارق أكبر.

ويتوقع مراقبون أن تحسم الانتخابات في هذه الجولة، في حال حصول مرشح الأغلبية الحاكمة على نتيجة تزيد عن الـ50% حسب الدستور الموريتاني.