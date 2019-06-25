الجزائر.. زيارة ميدانية جديدة لقائد الجيش غدا الأربعاء

يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي، غدا الأربعاء بزيارة ميدانية إلى الأكاديمیة العسكرية بشرشال (بولاية تيبازة) غربي العاصمة تدوم يومين.

وبحسب بیان لوزارة الدفاع فإن الفريق قايد صالح "سیعقد في الیوم الأول من الزيارة لقاء توجیھیا مع إطارات وطلبة الأكاديمیة، لیترأس في الیوم الموالي مراسم حفل تخرج الدفعات بھذه المؤسسة التكوينیة المرموقة".

ومن المرتقب أن يدلي قايد صالح بتصريحات حول الجدل الذي خلفته تصريحاته السابقة حول رفع الرايات غير الراية الوطنية في المسيرات وما صاحبها من توقيفات طالت مواطنين.

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واعتقلت الشرطة الجمعة الماضية 20 رجلاً معظمهم من الشبان على مشارف ساحة البريد الكبرى بوسط العاصمة الجزائرية مركز الاحتجاجات الأسبوعية ضد النظام، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وأوقف هؤلاء من قبل شرطيين بزي مدني أو ببزات نظامية كانوا منتشرين في محيط الساحة. ولم يكن الموقوفون يحملون يافطات أو أعلاما.

وأخذ الشرطيون بطاقات هويات الموقوفين وهواتفهم النقالة قبل نقلهم في عربات الأمن.

ويتظاهر جزائريون منذ 22 شباط/فبراير كل يوم جمعة بكثافة في الشوارع خصوصاً في العاصمة، للمطالبة برحيل رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.