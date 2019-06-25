بعد إقصائه من الترشح لرئاسة تونس.. القروي يعود مجددا

أعلن نبيل القروي، المرشح الذي أقصته تعديلات قانونية من المنافسة على الرئاسة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حزب جديد، وذلك قبيل أشهر من الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأقصت تعديلات قانونية صادق عليها البرلمان، القروي من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، بعدما طرحت شروطا جديدة على المرشح، من بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو استفادته من دعاية سياسية، وهي الشروط التي لا تتوفر في القروي، بعد سنوات من إشرافه، على حملات تبرّع في عدد من مناطق البلاد، عبر جمعيته الخيرية "خليل تونس"، التي تحمل اسم ابنه المتوفى في حادث مرور عام 2016.

وبعد أسبوع من تمرير هذا القانون المثير للجدل، عاد القروي الذي تصدر نوايا التصويت للانتخابات البرلمانية والرئاسية، في استطلاعات الرأي الأخيرة، إلى المشهد السياسي من جديد، على رأس حزب جديد أطلق عليها "قلب تونس"، سيتولى فيه فتحي الهويدي منصب المنسق العام والممثل القانوني له، في انتظار انضمام أسماء أخرى في الأيام القادمة إلى هذا الحزب.

وتشير التوّقعات إلى أنّ القروي الذي يحظى بشعبية كبيرة ويتابعه مئات الآلاف على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، يطمح من وراء هذه الخطوة إلى المنافسة على رئاسة الحكومة القادمة، عبر المشاركة بقوائم في الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 6 أكتوبر من العام الجاري، في مسعى للفوز بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان، تمنح حزبه الحق في تكوين الحكومة القادمة.