ليبيا.. الجيش الوطني يعزّز قواته لحسم معركة طرابلس

وصلت تعزيزات عسكرية جديدة من القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي إلى محاور القتال بالعاصمة طرابلس، للمشاركة في المعارك التي يخوضها الجيش ضد الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق على أبواب طرابلس.

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وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "كتيبتين من القوات الخاصة تحركتا باتجاه العاصمة طرابلس، بناء على طلب من غرفة عمليات طوفان الكرامة لتحرير طرابلس، لتكليفها بمهام خاصة في المرحلة النهائية لاقتحام طرابلس، وتطهيرها من الحشد الميليشياوي والجماعات المتطرفة".

وتصاعدت حدّة المعارك هذا الأسبوع، خصوصا في محور طريق المطار جنوب غرب طرابلس، حيث تواجه قوات الجيش الوطني الليبي، مقاومة شرسة من قوات الوفاق المدعومة من الميليشيات التي فشلت هجماتها في انتزاع السيطرة على مطار طرابلس الدولي، بعد أسابيع من المواجهات العنيفة، استخدمت فيها المدفعية والأسلحة الثقيلة والقصف الجوّي.

وكان القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، أعلن في تصريحات سابقة، أن العملية العسكرية في العاصمة طرابلس: "لن تتوقف قبل تحقيق كافة أهدافها، لأنها تستهدف أوضاعا مستعصية عجزت كل السبل عن معالجتها، بسبب وجود القيادات الإرهابية وانتشار الميليشيات وسيطرتها على أموال الشعب الليبي في مصرف ليبيا المركزي، وتعطل الحياة السياسية من جماعات الإسلام السياسي، التي تسعى إلى تنفيذ أجندات خارجية تتعارض مع مصالح الشعب الليبي".